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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Йени Малатьяспор
Кайсериспор - Йени Малатьяспор: обзор матча 25 августа 2018
Кайсериспор
25.08.2018, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Йени Малатьяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Йени Малатьяспор
Желтая карточка
А. Тюран
89'
85'
Желтая карточка
А. Бюйюк
Желтая карточка
Р. Ротман
18'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
4
Райко Ротман
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Йени Малатьяспор
30
Артуро Мина
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
12
Гильерме
АП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Кайсериспор
10
Фернандо Болдрин
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Йени Малатьяспор
22
Иссиар Диа
ЦФ
3-4-2
1
Лунг
89
Тюран
27
Кана-Бийик
22
Сэпунару
4
Ротман
9
Тюрук
9
Чери
43
Менса
7
Басачикоглу
9
Булут
2-1-2
30
Мина
9
Алексич
12
Гильерме
29
Бутаиб
10
Бюйюк
Остались в запасе
Кайсериспор
Йени Малатьяспор
10
Фернандо Болдрин
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
22
Иссиар Диа
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
10
Фернандо Болдрин
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Остались в запасе
22
Иссиар Диа
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Кайсериспор - Йени Малатьяспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
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Кайсериспор
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