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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Кордоба - Овьедо
Кордоба - Овьедо: обзор матча 25 августа 2018
Кордоба
25.08.2018, суббота, 23:00
Испания. Сегунда, 2 тур
2 : 4
Завершен
Овьедо
7'
Сауль
34'
Й. Барсенас
57'
Сауль
81'
Й. Барсенас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кордоба - Овьедо
81'
ГОЛ! 0:4!
Й. Барсенас
57'
ГОЛ! 0:3!
Сауль
Желтая карточка
А. Айтами
45'
45'
Желтая карточка
Й. Барсенас
34'
ГОЛ! 0:2!
Й. Барсенас
24'
Желтая карточка
Сауль
7'
ГОЛ! 0:1!
Сауль
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Кордоба - Овьедо
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Овьедо
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Сеута
1 : 2
18.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Арканхель
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Рауль впервые в тренерской карьере получил взрослую команду
9 ноября
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