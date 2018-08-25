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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Кортрейк
Шарлеруа - Кортрейк: обзор матча 25 августа 2018
Шарлеруа
25.08.2018, суббота, 21:30
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Кортрейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
25
Нуриу
ЛЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
8
Мартос
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Кортрейк
89
Себастьян Брюззезе
ВР
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
23
Кристоф Лепуан
ЦП
5
Ларри Азуни
ЦП
Главный тренер
Бернд Шторк
Шарлеруа
35
Парфэйт Манданда
ВР
3
Стивен Виллемс
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
13
Кристоф Дианди
ЦП
Кортрейк
10
Кану
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
27
Идир Уали
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
3-1-1
25
Нуриу
8
Мартос
24
Дессоле
14
Бенавенте
24
Пербе
1-3
89
Брюззезе
28
ван дер Брюгген
30
Д'Хаен
23
Лепуан
5
Азуни
Остались в запасе
Шарлеруа
Кортрейк
35
Парфэйт Манданда
ВР
3
Стивен Виллемс
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
13
Кристоф Дианди
ЦП
Главный тренер
Ханс Корнелис
10
Кану
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
27
Идир Уали
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
35
Парфэйт Манданда
ВР
3
Стивен Виллемс
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
13
Кристоф Дианди
ЦП
Остались в запасе
10
Кану
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
27
Идир Уали
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Шарлеруа - Кортрейк
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
- : -
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Информация о матче
Стадион:
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Кортрейк
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27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
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