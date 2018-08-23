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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Русенборг - Шкендия
Русенборг - Шкендия: обзор матча 23 августа 2018
Русенборг
23.08.2018, четверг, 21:45
Лига Европы, 4 раунд
3 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Шкендия
15'
Н. Бендтнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Шкендия
Желтая карточка
М. Лундемо
32'
ГОЛ! 1:0!
Н. Бендтнер
15'
Начало матча
Статистика матча Русенборг - Шкендия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Шкендия
Лига конференций, 3 раунд
Шкендия
0 : 0
13.08.2026
Хиберниан
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 1
06.08.2026
Шкендия
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
3 : 1
30.07.2026
Браво
Лига конференций, 2 раунд
Браво
2 : 1
23.07.2026
Шкендия
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
Европа
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
Новости команд
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Русенборг
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