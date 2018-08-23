Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпия - Спартак Тр
Олимпия - Спартак Тр: обзор матча 23 августа 2018
Олимпия
23.08.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Спартак Тр
23'
М. Бакош (П)
35'
Б. Илич (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпия - Спартак Тр
Желтая карточка
Б. Илич
64'
49'
Желтая карточка
М. Бакош
35'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Б. Илич
23'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Бакош
Начало матча
Статистика матча Олимпия - Спартак Тр
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Олимпия
Словения. Первая Лига, 17 тур
Бринье Гросуплье
- : -
29.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 16 тур
Олимпия
1 : 0
21.11.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 15 тур
НК Нафта Лендава
1 : 1
06.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 12 тур
Алюминий
0 : 1
16.10.2026
Олимпия
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Антон Малатински
Новости команд
Все
Олимпия
Спартак Тр
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
Российский игрок забил во втором матче подряд и близок к титулу в одной из европейских лиг
16 апреля
1
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Ноа» – «Олимпия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 18:04
«Ноа» – «Олимпия»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.78
2025.08.28 08:45
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
Российский игрок забил во втором матче подряд и близок к титулу в одной из европейских лиг
16 апреля
1
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Ноа» – «Олимпия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 18:04
«Ноа» – «Олимпия»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.78
2025.08.28 08:45
«Спартак Трнава» – «Хибернианс»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.56
2025.07.30 20:36
«Хэкен» – «Спартак Трнава» прогноз на матч 17 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.16 12:17
Прогноз на точный счeт матча «Хэкен» – «Спартак Трнава»: Лига Европы, 17 июля 2025
2025.07.16 08:49
Экс-защитник «Зенита» Шкртел перешел в «Спартак» из Трнавы
2021.08.16 12:22
Лига Европы. «Зальцбург» выиграл группу с шестью победами и другие результаты
2018.12.14 01:18
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+