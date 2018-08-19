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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Овьедо - Эстремадура
Овьедо - Эстремадура: обзор матча 19 августа 2018
Овьедо
19.08.2018, воскресенье, 20:00
Испания. Сегунда, 1 тур
1 : 1
Завершен
Эстремадура
74'
А. Баррера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Овьедо - Эстремадура
74'
ГОЛ! 0:1!
А. Баррера
Начало матча
Статистика матча Овьедо - Эстремадура
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Овьедо
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Сеута
1 : 2
18.10.2026
Овьедо
Эстремадура
Испания. Кубок, 1/32 финала
Эстремадура
1 : 2
04.12.2025
Севилья
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
3 : 1
28.10.2025
Лас-Пальмас
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
0 : 4
30.10.2024
Жирона
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
1 : 4
01.12.2021
Самора
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
1 : 2
17.12.2020
Сокуэльямос
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