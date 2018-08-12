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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Акхисар Беледиеспор
Бешикташ - Акхисар Беледиеспор: обзор матча 12 августа 2018
Бешикташ
12.08.2018, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Акхисар Беледиеспор
39'
Пепе
42'
Р. Бабел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Акхисар Беледиеспор
Желтая карточка
Н. Уйсал
73'
70'
Желтая карточка
А. Врсаевич
Желтая карточка
Г. Медель
59'
51'
Желтая карточка
М. Лопеш
45'
+2
Желтая карточка
Д. Османпаша
ГОЛ! 2:0!
Р. Бабел
Пас отдал
Д. Ленс
42'
ГОЛ! 1:0!
Пепе
Пас отдал
О. Озякуп
39'
28'
Желтая карточка
Ф. Озтюрк
1'
Желтая карточка
М. Юмлу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
18
Айкют Джевикер
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Бешикташ
3
Энцо Роко
ЦЗ
3
Адриано
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Акхисар Беледиеспор
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
89
Кадир Келеш
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
3-1-4-2
29
Зенгин
88
Эркин
3
Пепе
77
Генюл
17
Медель
20
Уйсал
15
Озякуп
30
Арслан
17
Ленс
8
Бабел
9
Ларин
3-1-2-1
99
Озтюрк
22
Юмлу
88
Османпаша
8
Врсаевич
13
Лопеш
18
Джевикер
5
Киса
12
Ларссон
Остались в запасе
Бешикташ
Акхисар Беледиеспор
3
Энцо Роко
ЦЗ
3
Адриано
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
89
Кадир Келеш
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Остались в запасе
3
Энцо Роко
ЦЗ
3
Адриано
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Остались в запасе
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
89
Кадир Келеш
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Чихат Арслан
Статистика матча Бешикташ - Акхисар Беледиеспор
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
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