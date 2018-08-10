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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Галатасарай
Анкарагюджю - Галатасарай: обзор матча 10 августа 2018
Анкарагюджю
10.08.2018, пятница, 21:45
Турция. Суперлига, 1 тур
1 : 3
Завершен
Галатасарай
21'
С. Азиз
30'
Б. Коне (АГ)
90+2'
Э. Дердийок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Галатасарай
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
Э. Дердийок
Пас отдал
Ю. Бельханда
45'
+3
Желтая карточка
Фернандо
30'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Б. Коне
21'
ГОЛ! 0:1!
С. Азиз
Желтая карточка
Я. Айхан
15'
4'
Желтая карточка
Г. Родригеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
34
Йоханнес Хопф
ВР
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
5
Фернандо
ОП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Анкарагюджю
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
Галатасарай
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-1-1
34
Хопф
8
Пинту
26
Коне
22
Озгенк
2
Айхан
91
Фати
23
Тьеви
4-1-2-2
16
Муслера
25
Мариано
4
Азиз
4
Донк
5
Нагатомо
5
Фернандо
7
Оникуру
10
Родригеш
9
Дердийок
11
Гюмюш
Остались в запасе
Анкарагюджю
Галатасарай
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
Главный тренер
Толунай Кафкас
8
Софиан Фегули
ОП
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Анкарагюджю - Галатасарай
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
Новости команд
Все
Анкарагюджю
Галатасарай
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