Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Эйпен
Зюлте-Варегем - Эйпен: обзор матча 11 августа 2018
Зюлте-Варегем
11.08.2018, суббота, 21:00
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
4 : 0
Завершен
Эйпен
35'
Т. Буффель
38'
Т. Буффель
90+3'
Д. Марк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Эйпен
ГОЛ! 3:0!
Д. Марк
90'
+3
66'
Желтая карточка
Ф. Распентино
53'
Желтая карточка
Р. Мулумба
38'
Желтая карточка
Ш. Кейта
ГОЛ! 2:0!
Т. Буффель
Пас отдал
Д. Де Фаув
38'
ГОЛ! 1:0!
Т. Буффель
Пас отдал
Н. де Паув
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
3
Марвин Бодри
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
14
Нилл де Паув
ЦП
7
Томас Буффель
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Эйпен
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
5
Диаванду Дианье
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
22
Сиб Блондель
ЦЗ
77
Даниэль Миличевич
ЦП
21
Рэми Мулумба
ЦП
10
Давид Полье
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
23
Марко Бюрки
ЦЗ
14
Йохан Бьордаль
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
Эйпен
4
Жордан Лотье
ЦЗ
28
Эрик Оканси
ЦФ
9
Флориан Распентино
ЦФ
4-2-1-1
1
Боссут
3
Бодри
2
Де Фаув
25
Марк
4
Дерейк
14
де Паув
7
Буффель
10
Бонгонда
99
Харбауи
3-2-1
1
ван Кромбрадж
5
Дианье
33
Кейта
22
Блондель
77
Миличевич
21
Мулумба
10
Полье
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Эйпен
14
Сэнди Уолш
ПЗ
69
Луи Бостин
ВР
23
Марко Бюрки
ЦЗ
14
Йохан Бьордаль
ЦЗ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
4
Жордан Лотье
ЦЗ
28
Эрик Оканси
ЦФ
9
Флориан Распентино
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
14
Сэнди Уолш
ПЗ
69
Луи Бостин
ВР
23
Марко Бюрки
ЦЗ
14
Йохан Бьордаль
ЦЗ
Остались в запасе
4
Жордан Лотье
ЦЗ
28
Эрик Оканси
ЦФ
9
Флориан Распентино
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Зюлте-Варегем - Эйпен
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Регенбоогстадион
Новости команд
Все
Зюлте-Варегем
Эйпен
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
Бельгийский «Эйпен» подписал российского защитника из Симферополя
2023.02.01 09:38
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+