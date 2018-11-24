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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Барселона
Атлетико - Барселона: обзор матча 24 ноября 2018
Атлетико
24.11.2018, суббота, 22:45
Испания. Примера, 13 тур
1 : 1
Завершен
Барселона
77'
Д. Коста
90'
У. Дембеле
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Барселона
90'
+3
Желтая карточка
Рафинья
90'
ГОЛ! 1:1!
У. Дембеле
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
Ф. Луис
87'
Желтая карточка
Родри
86'
85'
Замена
Малком
️️️️
А. Видаль
Замена
А. Корреа
️️️️
Д. Коста
80'
80'
Замена
У. Дембеле
️️️️
Артур
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Пас отдал
А. Гризманн
77'
Желтая карточка
Д. Коста
71'
71'
Желтая карточка
С. Умтити
Замена
Витоло
️️️️
Т. Лемар
64'
46'
Замена
Рафинья
️️️️
С. Роберто
44'
Травма
С. Роберто
Желтая карточка
Л. Эрнандес
39'
29'
Желтая карточка
С. Бускетс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Родри
ОП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Тома Лемар
АП
19
Диего Коста
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЛП
6
Серджи Роберто
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
7
Витоло
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Малком
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Облак
21
Эрнандес
16
Луис
15
Савич
4
Ариас
16
Родри
6
Коке
8
Ньигес
18
Лемар
7
Гризманн
19
Коста
4-4-1-1
1
тер Стеген
27
Семеду
14
Умтити
3
Пике
18
Альба
6
Роберто
5
Бускетс
6
Артур
23
Видаль
10
Месси
9
Суарес
18
Лемар
7
Витоло
7
Витоло
18
Лемар
19
Коста
10
Корреа
10
Корреа
19
Коста
6
Роберто
12
Рафинья
12
Рафинья
6
Роберто
23
Видаль
10
Малком
10
Малком
23
Видаль
6
Артур
10
Дембеле
10
Дембеле
6
Артур
Остались в запасе
Атлетико
Барселона
10
Желсон Мартинш
ПВ
1
Антонио Адан
ВР
18
Томас Парти
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
24
Яспер Силлессен
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
10
Желсон Мартинш
ПВ
1
Антонио Адан
ВР
18
Томас Парти
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Атлетико - Барселона
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 3
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