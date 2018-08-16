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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ХИК - Олимпия
ХИК - Олимпия: обзор матча 16 августа 2018
ХИК
16.08.2018, четверг, 19:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 4
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Олимпия
75'
Рафинья (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ХИК - Олимпия
75'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Рафинья
Начало матча
Статистика матча ХИК - Олимпия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Олимпия
Словения. Первая Лига, 16 тур
Олимпия
1 : 0
21.11.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 16 тур
Олимпия
1 : 0
21.11.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 15 тур
НК Нафта Лендава
1 : 1
06.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 12 тур
Алюминий
0 : 1
16.10.2026
Олимпия
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Олимпия
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