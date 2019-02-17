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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Сампдория
Интер - Сампдория: обзор матча 17 февраля 2019
Интер
17.02.2019, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 1
Завершен
Сампдория
73'
Д. Д'Амброзио
78'
Р. Наингголан
76'
М. Габбиадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Сампдория
Замена
М. Весино
️️️️
Р. Наингголан
89'
81'
Замена
Р. Виейра
️️️️
Б. Берешиньски
81'
Замена
Д. Сала
️️️️
А. Экдаль
ГОЛ! 2:1!
Р. Наингголан
Пас отдал
М. Шкриньяр
78'
76'
ГОЛ! 1:1!
М. Габбиадини
75'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Р. Сапонара
ГОЛ! 1:0!
Д. Д'Амброзио
Пас отдал
И. Перишич
73'
Замена
А. Кандрева
️️️️
М. Политано
69'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Р. Гальярдини
59'
Желтая карточка
М. Шкриньяр
31'
28'
Желтая карточка
К. Линетти
Желтая карточка
И. Перишич
24'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
Сампдория
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ханданович
29
Дальберт
6
де Врей
37
Шкриньяр
33
Д'Амброзио
77
Брозович
44
Наингголан
21
Гальярдини
5
Перишич
21
Политано
10
Мартинес
4-3-1-2
25
Аудеро
18
Берешиньски
26
Тонелли
2
Андерсен
29
Мурру
26
Прат
8
Экдаль
17
Линетти
17
Сапонара
27
Квальярелла
92
Дефрель
44
Наингголан
15
Весино
15
Весино
44
Наингголан
21
Гальярдини
23
Мариу
23
Мариу
21
Гальярдини
21
Политано
87
Кандрева
87
Кандрева
21
Политано
8
Экдаль
7
Сала
7
Сала
8
Экдаль
18
Берешиньски
14
Виейра
14
Виейра
18
Берешиньски
17
Сапонара
11
Габбиадини
11
Габбиадини
17
Сапонара
Остались в запасе
Интер
Сампдория
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Марко Сау
ЦФ
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Интер - Сампдория
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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