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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Сассуоло
Интер - Сассуоло: обзор матча 19 января 2019
Интер
19.01.2019, суббота, 22:30
Италия. Серия А, 20 тур
0 : 0
Завершен
Сассуоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Сассуоло
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Пелузо
51'
Желтая карточка
Рожерио
Желтая карточка
М. Брозович
50'
32'
Желтая карточка
С. Сенси
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Ханданович
6
де Врей
37
Шкриньяр
33
Д'Амброзио
77
Брозович
27
Асамоа
15
Весино
23
Мариу
5
Перишич
21
Политано
9
Икарди
4-1-2-3
47
Консильи
14
Лирола
96
Маньяни
13
Пелузо
13
Рожерио
5
Локателли
8
Сенси
32
Дункан
94
Берарди
27
Боатенг
31
Джуричич
Остались в запасе
Интер
Сассуоло
44
Раджа Наингголан
ЦП
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
44
Раджа Наингголан
ЦП
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Интер - Сассуоло
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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