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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Цюрих
Янг Бойз - Цюрих: обзор матча 05 августа 2018
Янг Бойз
05.08.2018, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 3 тур
4 : 0
Завершен
Цюрих
13'
М. Сулеймани
45'
Г. Оаро
75'
Ж. Нсаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Цюрих
ГОЛ! 3:0!
Ж. Нсаме
75'
ГОЛ! 2:0!
Г. Оаро
Пас отдал
М. Сулеймани
45'
34'
Желтая карточка
Б. Кололли
Желтая карточка
С. фон Берген
34'
Желтая карточка
Л. Бенито
32'
ГОЛ! 1:0!
М. Сулеймани
Пас отдал
Г. Оаро
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
23
Лорис Бенито
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Цюрих
71
Хекуран Криэциу
ОП
7
Адриан Винтер
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
18
Па-Моду Янье
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Деннис Хедигер
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Цюрих
1
Андрис Ванинс
ВР
13
Ален Неф
ЦЗ
27
Марко Шенбехлер
ЦП
4-3-1
23
Бенито
5
Вютрих
5
фон Берген
43
Мбабу
10
Сулеймани
15
Соу
35
Жуниор
99
Оаро
1-4-1
71
Криэциу
19
Маркезано
10
Кололли
18
Янье
7
Винтер
9
Фрай
Остались в запасе
Янг Бойз
Цюрих
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
1
Марко Вельфли
ВР
6
Леонардо Бертоне
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
1
Андрис Ванинс
ВР
13
Ален Неф
ЦЗ
27
Марко Шенбехлер
ЦП
Главный тренер
Деннис Хедигер
Остались в запасе
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
1
Марко Вельфли
ВР
6
Леонардо Бертоне
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрис Ванинс
ВР
13
Ален Неф
ЦЗ
27
Марко Шенбехлер
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Деннис Хедигер
Статистика матча Янг Бойз - Цюрих
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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