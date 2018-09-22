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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Интер
Сампдория - Интер: обзор матча 22 сентября 2018
Сампдория
22.09.2018, суббота, 21:30
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 1
Завершен
Интер
90+3'
М. Брозович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Интер
Желтая карточка
Л. Тонелли
90'
+4
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
М. Брозович
90'
+1
Желтая карточка
Б. Валеро
Желтая карточка
Г. Дефрель
90'
20'
Желтая карточка
Ж. Миранда
Желтая карточка
К. Линетти
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
77
Марсело Брозович
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Сампдория
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Джакопо Сала
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
23
Жоау Мариу
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
4-3-1-2
25
Аудеро
29
Мурру
18
Берешиньски
26
Тонелли
2
Андерсен
17
Линетти
8
Экдаль
26
Прат
11
Рамирес
92
Дефрель
27
Квальярелла
3-1-4-1-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
37
Шкриньяр
13
Миранда
77
Брозович
87
Кандрева
44
Наингголан
15
Весино
27
Асамоа
21
Политано
9
Икарди
Остались в запасе
Сампдория
Интер
7
Джакопо Сала
ЦП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Эдгар Баррето
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
5
Иван Перишич
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Эдгар Баррето
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
Остались в запасе
5
Иван Перишич
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Сампдория - Интер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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