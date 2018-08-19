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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Интер
Сассуоло - Интер: обзор матча 19 августа 2018
Сассуоло
19.08.2018, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 0
Завершен
Интер
27'
Д. Берарди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Интер
Желтая карточка
С. Сенси
90'
86'
Замена
Я. Карамо
️️️️
М. Брозович
Замена
Х. Бабакар
️️️️
К. Боатенг
85'
Замена
Ж. Бога
️️️️
Ф. Ди Франческо
74'
69'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Л. Мартинес
Замена
С. Сенси
️️️️
М. Бурабиа
64'
54'
Желтая карточка
М. Весино
46'
Замена
И. Перишич
️️️️
Дальберт
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Берарди
27'
26'
Желтая карточка
Ж. Миранда
Желтая карточка
Рожерио
16'
Желтая карточка
А. Дункан
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
77
Марсело Брозович
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
14
Янн Карамо
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
4-3-3
47
Консильи
13
Рожерио
96
Маньяни
67
Феррари
14
Лирола
10
Бурабиа
32
Дункан
4
Маньянелли
29
Ди Франческо
27
Боатенг
94
Берарди
4-1-2-1-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
6
де Врей
13
Миранда
29
Дальберт
77
Брозович
15
Весино
27
Асамоа
21
Политано
9
Икарди
10
Мартинес
10
Бурабиа
8
Сенси
8
Сенси
10
Бурабиа
29
Ди Франческо
13
Бога
13
Бога
29
Ди Франческо
27
Боатенг
15
Бабакар
15
Бабакар
27
Боатенг
29
Дальберт
5
Перишич
5
Перишич
29
Дальберт
77
Брозович
14
Карамо
14
Карамо
77
Брозович
10
Мартинес
17
Кейта
17
Кейта
10
Мартинес
Остались в запасе
Сассуоло
Интер
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
31
Филип Джуричич
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
31
Филип Джуричич
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Сассуоло - Интер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
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