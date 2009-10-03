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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - КАМАЗ
Волга - КАМАЗ: обзор матча 03 октября 2009
Волга
03.10.2009, суббота, 17:00
Россия. Первый дивизион, 34 тур
4 : 1
Завершен
КАМАЗ
10'
А. Хазов
45'
Е. Тараканов
83'
А. Буйволов
89'
М. Семакин
28'
С. Гогниев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - КАМАЗ
+2
Замена
️️️️
С. Гогниев
ГОЛ! 4:1!
М. Семакин
Замена
️️️️
А. Хазов
ГОЛ! 3:1!
А. Буйволов
Замена
️️️️
А. Кренделев
Желтая карточка
А. Ложкин
Желтая карточка
М. Пименов
Замена
️️️️
Р. Славнов
Замена
️️️️
С. Виноградов
Замена
️️️️
С. Рашевский
Желтая карточка
С. Рашевский
Желтая карточка
Д. Полянин
ГОЛ! 2:1!
Е. Тараканов
Желтая карточка
А. Хазов
Замена
️️️️
Й. Пройич
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Гогниев
ГОЛ! 1:0!
А. Хазов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Волга
0
Йосип Пройич
ЦЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
11
Сергей Виноградов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
ЦФ
КАМАЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
77
Александр Куканос
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
33
Андрей Перов
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
3-2-3-1-1
32
Трифонов
25
Буйволов
55
Тараканов
0
Пройич
6
Полянин
11
Виноградов
14
Семакин
58
Рашевский
17
Турсунов
16
Хазов
3-4-3
16
Яшин
77
Куканос
44
Рыков
75
Ложкин
4
Славнов
33
Кренделев
14
Пименов
33
Перов
22
Кобялко
13
Алхазов
2
Гогниев
Остались в запасе
Волга
КАМАЗ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Волга - КАМАЗ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
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