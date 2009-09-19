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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Анжи - Волга
Анжи - Волга: обзор матча 19 сентября 2009
Анжи
19.09.2009, суббота, 15:30
Россия. Первый дивизион, 31 тур
2 : 2
Завершен
Волга
9'
А. Малоян
39'
О. Марцваладзе
19'
С. Виноградов
52'
М. Семакин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Волга
+2
Желтая карточка
А. Хазов
Замена
️️️️
Д. Полянин
Замена
️️️️
А. Хазов
Замена
️️️️
Г. Ходжава
Замена
️️️️
С. Виноградов
Замена
️️️️
А. Малоян
Замена
️️️️
Н. Жосан
ГОЛ! 2:2!
М. Семакин
Замена
️️️️
О. Трифонов
Желтая карточка
С. Рашевский
ГОЛ! 2:1!
О. Марцваладзе
Замена
️️️️
К. Аладашвили
19'
ГОЛ! 1:1!
С. Виноградов
ГОЛ! 1:0!
А. Малоян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
20
Эдик Саджая
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
23
Николай Жосан
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
28
Гоча Ходжава
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Волга
0
Йосип Пройич
ЦЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
11
Сергей Виноградов
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
ЦФ
4-1-3-2
31
Абаев
11
Аладашвили
13
Тагирбеков
88
Наваловский
20
Саджая
88
Бакаев
23
Жосан
28
Ходжава
6
Цораев
0
Малоян
20
Марцваладзе
3-2-3-1-1
32
Трифонов
25
Буйволов
55
Тараканов
6
Полянин
0
Пройич
11
Виноградов
58
Рашевский
14
Семакин
17
Турсунов
16
Хазов
Остались в запасе
Анжи
Волга
Статистика матча Анжи - Волга
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Динамо
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