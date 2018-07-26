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Расписание матчей
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Санкт-Галлен - Сарпсборг 08
Санкт-Галлен - Сарпсборг 08: обзор матча 26 июля 2018
Санкт-Галлен
26.07.2018, четверг, 21:15
Лига Европы, 2 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Сарпсборг 08
40'
С. Хефти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Сарпсборг 08
ГОЛ! 1:0!
С. Хефти
40'
Красная карточка
М. Вилотич
5'
Начало матча
Статистика матча Санкт-Галлен - Сарпсборг 08
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
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- : -
22.11.2026
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08.11.2026
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2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
- : -
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
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3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Олесунн
2 : 4
11.10.2026
Сарпсборг 08
Информация о матче
Стадион:
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Санкт-Галлен
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