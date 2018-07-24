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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шкендия - Шериф
Шкендия - Шериф: обзор матча 24 июля 2018
Шкендия
24.07.2018, вторник, 21:15
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Шериф
24'
Б. Ибраими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шкендия - Шериф
ГОЛ! 1:0!
Б. Ибраими
24'
Начало матча
Статистика матча Шкендия - Шериф
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шкендия
Лига конференций, 3 раунд
Шкендия
0 : 0
13.08.2026
Хиберниан
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 1
06.08.2026
Шкендия
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
3 : 1
30.07.2026
Браво
Лига конференций, 2 раунд
Браво
2 : 1
23.07.2026
Шкендия
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
Европа
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
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