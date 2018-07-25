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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Ворскла
Динамо К - Ворскла: обзор матча 25 июля 2018
Динамо К
25.07.2018, среда, 19:00
Украина. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Ворскла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Ворскла
82'
Желтая карточка
В. Чеснаков
63'
Желтая карточка
В. Кулач
49'
Желтая карточка
А. Кобахидзе
46'
Желтая карточка
Д. Кравченко
Желтая карточка
Н. Морозюк
39'
33'
Желтая карточка
А. Даллку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
6
Николай Морозюк
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Ворскла
35
Богдан Шуст
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
44
Ардин Даллку
ЦЗ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
10
Владислав Кулач
ЦФ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Ворскла
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
2-5-2-1
71
Бойко
4
Кадар
94
Кедзиора
31
Шабанов
8
Сидорчук
19
Шепелев
29
Буяльский
6
Морозюк
7
Вербич
11
Цыганков
41
Беседин
3-1-3-2
35
Шуст
23
Сапай
17
Чеснаков
44
Даллку
27
Кравченко
44
Пердута
30
Кобахидзе
82
Ребенок
26
Коломоец
10
Кулач
Остались в запасе
Динамо К
Ворскла
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
8
Владимир Одарюк
ПВ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
8
Владимир Одарюк
ПВ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Динамо К - Ворскла
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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