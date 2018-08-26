Введите ваш ник на сайте

Бордо - Монако

26.08.2018, Воскресенье, 18:00 мск Бордо, стадион Шабан Дельма Франция. Лига 1, 3 тур Бордо - Монако
Франция. Лига 1 (2017/2018)
28 тур
2 марта, пятница 22:45 Монако 2:1 Бордо
11 тур
28 октября, суббота 18:00 Бордо 0:2 Монако
Франция. Лига 1 (2016/2017)
29 тур
11 марта, суббота 18:45 Монако 2:1 Бордо
17 тур
10 декабря, суббота 19:30 Бордо 0:4 Монако
Франция. Лига 1 (2015/2016)
32 тур
1 апреля, пятница 21:30 Монако 1:2 Бордо
13 тур
8 ноября, воскресенье 23:00 Бордо 3:1 Монако
Франция. Кубок лиги (2015/2016)
1/8 финала
16 декабря, среда 19:00 Бордо 3:0 Монако
Франция. Лига 1 (2014/2015)
20 тур
11 января, воскресенье 23:00 Монако 0:0 Бордо
2 тур
17 августа, воскресенье 23:00 Бордо 4:1 Монако
Франция. Лига 1 (2013/2014)
38 тур
17 мая, суббота 23:00 Монако 1:1 Бордо
1 тур
10 августа, суббота 23:00 Бордо 0:2 Монако
Франция. Лига 1 (2010/2011)
27 тур
13 марта, воскресенье 19:00 Бордо 0:1 Монако
11 тур
2 ноября, вторник 21:00 Монако 2:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2009/2010)
28 тур
13 марта, суббота 21:00 Монако 0:0 Бордо
12 тур
31 октября, суббота 21:00 Бордо 1:0 Монако
Франция. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
10 февраля, среда 22:45 Бордо 0:2 Монако
Франция. Лига 1 (2008/2009)
37 тур
23 мая, суббота 23:00 Бордо 1:0 Монако
19 тур
21 декабря, воскресенье 23:00 Монако 3:4 Бордо
Франция. Лига 1 (2007/2008)
25 тур
17 февраля, воскресенье 20:00 Монако 0:6 Бордо
7 тур
1 сентября, суббота 19:10 Бордо 2:1 Монако
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 29 4 5 105:35 +70 91
2. Лилль 38 22 9 7 68:33 +35 75
3. Лион 38 21 9 8 70:47 +23 72
4. Сент-Этьен 38 19 9 10 59:41 +18 66
5. Марсель 38 18 7 13 60:52 +8 61
6. Монпелье 38 15 14 9 53:42 +11 59
7. Ницца 38 15 11 12 30:35 -5 56
8. Реймс 38 13 16 9 39:42 -3 55
9. Ним 38 15 8 15 57:58 -1 53
10. Ренн 38 13 13 12 55:52 +3 52
11. Страсбур 38 11 16 11 58:48 +10 49
12. Нант 38 13 9 16 48:48 0 48
13. Анжер 38 10 16 12 44:49 -5 46
14. Бордо 38 10 11 17 34:42 -8 41
15. Амьен 38 9 11 18 31:52 -21 38
16. Тулуза 38 8 14 16 35:57 -22 38
17. Монако 38 8 12 18 38:57 -19 36
18. Дижон 38 9 7 22 31:60 -29 34
19. Кан 38 7 12 19 29:54 -25 33
20. Генгам 38 5 12 21 28:68 -40 27
...
  • Читайте нас: 