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Судьи
Главный судья:
Рудди Буке (Амьен)
Материалы

Реймс - Лион

17.08.2018, Пятница, 21:45 мск Реймс, стадион Огюст Делоне Трансляция: Матч! Футбол 1 Франция. Лига 1, 2 тур Реймс - Лион
Франция. Лига 1 (2015/2016)
38 тур
14 мая, суббота 22:00 Реймс 4:1 Лион
9 тур
3 октября, суббота 18:30 Лион 1:0 Реймс
Франция. Лига 1 (2014/2015)
34 тур
26 апреля, воскресенье 22:00 Реймс 2:4 Лион
16 тур
4 декабря, четверг 23:00 Лион 2:1 Реймс
Франция. Лига 1 (2013/2014)
21 тур
19 января, воскресенье 17:00 Реймс 0:2 Лион
3 тур
24 августа, суббота 22:00 Лион 0:1 Реймс
Франция. Кубок Лиги (2013/2014)
1/8 финала
18 декабря, среда 20:00 Лион 3:2 Реймс
Франция. Лига 1 (2012/2013)
31 тур
7 апреля, воскресенье 19:00 Реймс 1:0 Лион
13 тур
18 ноября, воскресенье 17:00 Лион 3:0 Реймс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 29 4 5 105:35 +70 91
2. Лилль 38 22 9 7 68:33 +35 75
3. Лион 38 21 9 8 70:47 +23 72
4. Сент-Этьен 38 19 9 10 59:41 +18 66
5. Марсель 38 18 7 13 60:52 +8 61
6. Монпелье 38 15 14 9 53:42 +11 59
7. Ницца 38 15 11 12 30:35 -5 56
8. Реймс 38 13 16 9 39:42 -3 55
9. Ним 38 15 8 15 57:58 -1 53
10. Ренн 38 13 13 12 55:52 +3 52
11. Страсбур 38 11 16 11 58:48 +10 49
12. Нант 38 13 9 16 48:48 0 48
13. Анжер 38 10 16 12 44:49 -5 46
14. Бордо 38 10 11 17 34:42 -8 41
15. Амьен 38 9 11 18 31:52 -21 38
16. Тулуза 38 8 14 16 35:57 -22 38
17. Монако 38 8 12 18 38:57 -19 36
18. Дижон 38 9 7 22 31:60 -29 34
19. Кан 38 7 12 19 29:54 -25 33
20. Генгам 38 5 12 21 28:68 -40 27
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    Рейтинг: +46

    semenov m 17 августа 2018, 12:36

    Реймс Ф(0)

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