Реймс - Лион

Реймс Ф(0)
|38 тур
|14 мая, суббота
|22:00
|Реймс
|4:1
|Лион
|9 тур
|3 октября, суббота
|18:30
|Лион
|1:0
|Реймс
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ПСЖ
|38
|29
|4
|5
|105:35
|+70
|91
|2.
|Лилль
|38
|22
|9
|7
|68:33
|+35
|75
|3.
|Лион
|38
|21
|9
|8
|70:47
|+23
|72
|4.
|Сент-Этьен
|38
|19
|9
|10
|59:41
|+18
|66
|5.
|Марсель
|38
|18
|7
|13
|60:52
|+8
|61
|6.
|Монпелье
|38
|15
|14
|9
|53:42
|+11
|59
|7.
|Ницца
|38
|15
|11
|12
|30:35
|-5
|56
|8.
|Реймс
|38
|13
|16
|9
|39:42
|-3
|55
|9.
|Ним
|38
|15
|8
|15
|57:58
|-1
|53
|10.
|Ренн
|38
|13
|13
|12
|55:52
|+3
|52
|11.
|Страсбур
|38
|11
|16
|11
|58:48
|+10
|49
|12.
|Нант
|38
|13
|9
|16
|48:48
|0
|48
|13.
|Анжер
|38
|10
|16
|12
|44:49
|-5
|46
|14.
|Бордо
|38
|10
|11
|17
|34:42
|-8
|41
|15.
|Амьен
|38
|9
|11
|18
|31:52
|-21
|38
|16.
|Тулуза
|38
|8
|14
|16
|35:57
|-22
|38
|17.
|Монако
|38
|8
|12
|18
|38:57
|-19
|36
|18.
|Дижон
|38
|9
|7
|22
|31:60
|-29
|34
|19.
|Кан
|38
|7
|12
|19
|29:54
|-25
|33
|20.
|Генгам
|38
|5
|12
|21
|28:68
|-40
|27
Реймс Ф(0)