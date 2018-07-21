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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед: обзор матча 21 июля 2018
Атланта Юнайтед
21.07.2018, суббота, 22:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 1
Завершен
Ди Си Юнайтед
30'
Д. Мартинес
54'
Д. Мартинес
73'
Д. Мартинес
8'
З. Штибер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед
ГОЛ! 3:1!
Д. Мартинес
73'
ГОЛ! 2:1!
Д. Мартинес
54'
50'
Желтая карточка
У. Руни
ГОЛ! 1:1!
Д. Мартинес
30'
8'
ГОЛ! 0:1!
З. Штибер
Начало матча
Статистика матча Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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