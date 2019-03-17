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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Луч
Мордовия - Луч: обзор матча 17 марта 2019
Мордовия
17.03.2019, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
0 : 0
Завершен
Луч
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Статистика матча Мордовия - Луч
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Стадион:
Мордовия Арена
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Мордовия
Луч
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
13 января
1
Акинфеев вспомнил самый памятный отбитый удар с пенальти, помимо игры с Испанией
2024.04.09 09:54
1
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
13 января
1
Акинфеев вспомнил самый памятный отбитый удар с пенальти, помимо игры с Испанией
2024.04.09 09:54
1
Савин сообщил о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
2020.06.23 13:18
1
Саламатов стал игроком «Тамбова»
2020.06.20 12:47
Тихоновецкий – о дисквалификации за наркотики: «Можно было договориться, но РФС устроил показательную порку»
2020.05.06 15:04
2
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