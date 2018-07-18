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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Псков - Торпедо Вл
Псков - Торпедо Вл: обзор матча 18 июля 2018
Псков
18.07.2018, среда, 18:30
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 1 тур
1 : 4
Завершен
Торпедо Вл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Псков - Торпедо Вл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Псков
Россия. Кубок, 1 раунд
Псков
1 : 2
31.07.2024
Луки-Энергия
Россия. Кубок, 1/256 финала
Псков
2 : 3
02.08.2023
Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур
Звезда
0 : 1
02.11.2019
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 15 тур
Псков
0 : 2
26.10.2019
Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
Велес
6 : 0
18.10.2019
Псков
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Информация о матче
Стадион:
747
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Торпедо Вл
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