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Вест Хэм - Лестер
Вест Хэм - Лестер: обзор матча 20 апреля 2019
Вест Хэм
20.04.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
2 : 2
Завершен
Лестер
37'
М. Антонио
82'
Лукас
67'
Д. Варди
90+2'
Х. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Лестер
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
Х. Барнс
Пас отдал
Ю. Тилеманс
ГОЛ! 2:1!
Лукас
82'
Желтая карточка
Д. Райс
70'
67'
ГОЛ! 1:1!
Д. Варди
Пас отдал
Б. Чилвел
Желтая карточка
Р. Снодграсс
49'
ГОЛ! 1:0!
М. Антонио
Пас отдал
М. Нобл
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
7
Лукас
ЦФ
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
6
Нампалис Менди
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Фабиански
26
Масуаку
2
Бальбуэна
21
Огбонна
5
Сабалета
41
Райс
16
Нобл
23
Снодграсс
7
Андерсон
18
Антонио
7
Арнаутович
4-3-2-1
1
Шмейхель
21
Перейра
35
Эванс
5
Магуайр
33
Чилвел
11
Олбрайтон
18
Тилеманс
4
Ндиди
10
Мэддисон
10
Грей
9
Варди
Остались в запасе
Вест Хэм
Лестер
13
Адриан
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
6
Нампалис Менди
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
7
Лукас
ЦФ
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
6
Нампалис Менди
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Вест Хэм - Лестер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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