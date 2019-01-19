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Борнмут - Вест Хэм
Борнмут - Вест Хэм: обзор матча 19 января 2019
Борнмут
19.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Вест Хэм
53'
К. Уилсон
90+1'
Д. Кинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Вест Хэм
Замена
Л. Муссе
️️️️
Д. Брукс
90'
+3
Замена
Ч. Дэниелс
️️️️
Р. Фрейзер
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
Д. Кинг
Пас отдал
Д. Брукс
90'
+1
79'
Замена
Г. Диангана
️️️️
М. Нобл
Замена
Д. Станислас
️️️️
К. Уилсон
73'
66'
Замена
Чичарито
️️️️
С. Насри
ГОЛ! 1:0!
К. Уилсон
53'
46'
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
Э. Кэрролл
18'
Желтая карточка
Э. Кэрролл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
10
Ксанде Силва
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
4-2-2-2
1
Боруц
15
Смит
27
Кук
15
Аке
17
Клайн
32
Гослинг
8
Лерма
10
Фрейзер
7
Брукс
7
Кинг
9
Уилсон
4-1-2-1-2
22
Фабиански
5
Сабалета
6
Диоп
21
Огбонна
3
Крессуэлл
41
Райс
16
Нобл
14
Насри
7
Андерсон
9
Кэрролл
18
Антонио
9
Уилсон
19
Станислас
19
Станислас
9
Уилсон
10
Фрейзер
21
Дэниелс
21
Дэниелс
10
Фрейзер
7
Брукс
11
Муссе
11
Муссе
7
Брукс
16
Нобл
19
Диангана
19
Диангана
16
Нобл
9
Кэрролл
23
Снодграсс
23
Снодграсс
9
Кэрролл
14
Насри
14
Чичарито
14
Чичарито
14
Насри
Остались в запасе
Борнмут
Вест Хэм
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
10
Ксанде Силва
ПВ
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
Остались в запасе
10
Ксанде Силва
ПВ
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Борнмут - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
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