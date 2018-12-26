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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Челси
Уотфорд - Челси: обзор матча 26 декабря 2018
Уотфорд
26.12.2018, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Челси
45+3'
Р. Перейра
45+1'
Э. Азар
58'
Э. Азар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Челси
85'
Замена
Эмерсон
️️️️
К. Хадсон-Одои
Замена
И. Саксесс
️️️️
Ж. Деулофеу
82'
80'
Замена
Р. Баркли
️️️️
М. Ковачич
Замена
Д. Кина
️️️️
К. Сема
67'
Желтая карточка
Б. Фостер
58'
58'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Э. Азар
ГОЛ! 1:1!
Р. Перейра
Пас отдал
Х. Холебас
45'
+3
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Э. Азар
Пас отдал
М. Ковачич
43'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Педро
Замена
Э. Мариаппа
️️️️
К. Кабаселе
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Трой Дини
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Фостер
25
Холебас
20
Кэткарт
27
Кабаселе
17
Фемения
6
Капу
12
Сема
6
Дукуре
37
Перейра
10
Деулофеу
14
Дини
4-1-2-3
13
Кепа
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
4
Луис
3
Алонсо
91
Канте
8
Ковачич
21
Жоржиньо
9
Педро
10
Виллиан
10
Азар
27
Кабаселе
5
Мариаппа
5
Мариаппа
27
Кабаселе
12
Сема
8
Кина
8
Кина
12
Сема
10
Деулофеу
90
Саксесс
90
Саксесс
10
Деулофеу
9
Педро
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
9
Педро
Хадсон-Одои
33
Эмерсон
33
Эмерсон
Хадсон-Одои
8
Ковачич
6
Баркли
6
Баркли
8
Ковачич
Остались в запасе
Уотфорд
Челси
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
8
Том Клеверли
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
8
Том Клеверли
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Уотфорд - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
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