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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Эвертон
Бернли - Эвертон: обзор матча 26 декабря 2018
Бернли
26.12.2018, среда, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 5
Завершен
Эвертон
37'
Б. Гибсон
2'
Й. Мина
13'
Л. Динь
22'
Г. Сигурдссон (П)
71'
Л. Динь
90+3'
Ришарлисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Эвертон
90'
+4
Желтая карточка
Ришарлисон
90'
+3
ГОЛ! 1:5!
Ришарлисон
Пас отдал
Г. Сигурдссон
90'
+1
Желтая карточка
И. Гуйе
80'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Бернард
75'
Замена
И. Гуйе
️️️️
А. Гомеш
Замена
К. Вуд
️️️️
С. Воукс
73'
71'
ГОЛ! 1:4!
Л. Динь
Пас отдал
Бернард
67'
Замена
Ришарлисон
️️️️
Д. Калверт-Льюин
Замена
Д. Макнил
️️️️
Б. Гибсон
63'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Д. Хендрик
63'
Желтая карточка
Б. Гибсон
45'
ГОЛ! 1:3!
Б. Гибсон
37'
Желтая карточка
М. Лоутон
30'
30'
Желтая карточка
А. Гомеш
25'
Желтая карточка
Г. Сигурдссон
22'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Г. Сигурдссон
13'
ГОЛ! 0:2!
Л. Динь
2'
ГОЛ! 0:1!
Й. Мина
Пас отдал
Бернард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Джо Харт
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Бернли
22
Том Хитон
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
14
Умар Ниасс
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
3-3-2-2
1
Харт
6
Тарковски
15
Ми
23
Гибсон
18
Тэйлор
8
Вествуд
38
Лоутон
4
Корк
29
Хендрик
19
Воукс
35
Барнс
3-2-1-3-1
1
Пикфорд
4
Зума
5
Кин
22
Мина
23
Коулмен
12
Динь
20
Гомеш
32
Уолкотт
10
Сигурдссон
11
Бернард
9
Калверт-Льюин
29
Хендрик
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
29
Хендрик
23
Гибсон
11
Макнил
11
Макнил
23
Гибсон
19
Воукс
9
Вуд
9
Вуд
19
Воукс
20
Гомеш
5
Гуйе
5
Гуйе
20
Гомеш
11
Бернард
22
Дэвис
22
Дэвис
11
Бернард
9
Калверт-Льюин
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Бернли
Эвертон
22
Том Хитон
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Бернли - Эвертон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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