Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Саутгемптон
Тоттенхэм - Саутгемптон: обзор матча 05 декабря 2018
Тоттенхэм
05.12.2018, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Саутгемптон
9'
Г. Кейн
51'
Л. Моура
55'
Х. Сон
90+3'
Ч. Остин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Саутгемптон
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
Ч. Остин
Пас отдал
С. Дэвис
88'
Замена
О. Ромеу
️️️️
П. Хейбьерг
81'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
С. Армстронг
Замена
Д. Алли
️️️️
К. Эриксен
79'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Л. Моура
74'
70'
Замена
Ч. Остин
️️️️
М. Габбиадини
ГОЛ! 3:0!
Х. Сон
Пас отдал
Г. Кейн
55'
ГОЛ! 2:0!
Л. Моура
51'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Эриксен
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Льорис
8
Фойт
23
Алдервейрелд
15
Дайер
3
Роуз
2
Триппьер
4
Уинкс
7
Сон
24
Эриксен
7
Моура
9
Кейн
4-5-1
29
МакКарти
21
Соареш
4
Йошида
5
Стивенс
23
Таргетт
23
Хейбьерг
27
Редмонд
30
Уорд-Проус
17
Армстронг
10
Дэвис
11
Габбиадини
7
Моура
17
Сиссоко
17
Сиссоко
7
Моура
24
Эриксен
8
Алли
8
Алли
24
Эриксен
17
Армстронг
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
17
Армстронг
23
Хейбьерг
21
Ромеу
21
Ромеу
23
Хейбьерг
11
Габбиадини
32
Остин
32
Остин
11
Габбиадини
Остались в запасе
Тоттенхэм
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Ангус Ганн
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Тоттенхэм - Саутгемптон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Саутгемптон
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:14
Шевченко ответил на претензии Мудрика
Вчера, 01:32
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Мудрик раскритиковал ПДД в Лондоне: «Правила придуманы не для людей»
19 ноября
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
19 ноября
2
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:14
Шевченко ответил на претензии Мудрика
Вчера, 01:32
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Мудрик раскритиковал ПДД в Лондоне: «Правила придуманы не для людей»
19 ноября
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
19 ноября
2
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+