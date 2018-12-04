Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Хаддерсфилд Таун
Борнмут - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 04 декабря 2018
Борнмут
04.12.2018, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
5'
К. Уилсон
22'
Р. Фрейзер
38'
Т. Конголо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
Л. Кук
90'
+4
Желтая карточка
Л. Муссе
90'
Желтая карточка
С. Фрэнсис
73'
Желтая карточка
Ч. Дэниелс
64'
61'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
57'
Желтая карточка
А. Муй
38'
ГОЛ! 2:1!
Т. Конголо
Пас отдал
Занка
ГОЛ! 2:0!
Р. Фрейзер
Пас отдал
К. Уилсон
22'
ГОЛ! 1:0!
К. Уилсон
Пас отдал
Р. Фрейзер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Занка
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
2
Том Смит
ПЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
4-2-2-2
31
Бегович
15
Аке
27
Кук
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
10
Кук
8
Лерма
10
Фрейзер
7
Брукс
7
Кинг
9
Уилсон
3-2-4-1
1
Лоссль
26
Шиндлер
5
Конголо
94
Хадергьонай
37
Дурм
25
Занка
8
Биллинг
6
Хогг
13
Муй
10
Притчард
29
Депуатр
Остались в запасе
Борнмут
Хаддерсфилд Таун
19
Джуниор Станислас
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
10
Элиас Качунга
ПВ
2
Том Смит
ПЗ
29
Бен Хамер
ВР
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
19
Джуниор Станислас
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
10
Элиас Качунга
ПВ
2
Том Смит
ПЗ
29
Бен Хамер
ВР
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Борнмут - Хаддерсфилд Таун
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
Новости команд
Все
Борнмут
Хаддерсфилд Таун
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
09:18
1
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:01
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
09:18
1
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:01
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+