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Саутгемптон - Уотфорд
Саутгемптон - Уотфорд: обзор матча 10 ноября 2018
Саутгемптон
10.11.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Уотфорд
20'
М. Габбиадини
82'
Х. Холебас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Уотфорд
Замена
М. Обафеми
️️️️
Н. Редмонд
90'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
88'
82'
ГОЛ! 1:1!
Х. Холебас
Пас отдал
Ж. Деулофеу
80'
Желтая карточка
Ж. Деулофеу
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
С. Армстронг
74'
68'
Замена
А. Грэй
️️️️
Р. Перейра
Желтая карточка
С. Соареш
64'
55'
Желтая карточка
Н. Чалоба
40'
Замена
Т. Дини
️️️️
У. Хьюз
Замена
Ч. Остин
️️️️
Д. Ингс
40'
Желтая карточка
Р. Бертранд
38'
ГОЛ! 1:0!
М. Габбиадини
Пас отдал
Д. Ингс
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
14
Трой Дини
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
4-1-3-2
29
МакКарти
5
Бертранд
29
Худт
4
Йошида
21
Соареш
99
Лемина
17
Армстронг
23
Хейбьерг
27
Редмонд
11
Габбиадини
28
Ингс
4-1-2-1-2
12
Фостер
17
Фемения
20
Кэткарт
5
Мариаппа
25
Холебас
15
Чалоба
6
Дукуре
19
Хьюз
37
Перейра
10
Деулофеу
90
Саксесс
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
17
Армстронг
28
Ингс
32
Остин
32
Остин
28
Ингс
27
Редмонд
21
Обафеми
21
Обафеми
27
Редмонд
19
Хьюз
14
Дини
14
Дини
19
Хьюз
37
Перейра
45
Грэй
45
Грэй
37
Перейра
Остались в запасе
Саутгемптон
Уотфорд
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
1
Ангус Ганн
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
Главный тренер
Марк Хьюз
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
1
Ангус Ганн
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Саутгемптон - Уотфорд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
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