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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ТНС - Шкендия
ТНС - Шкендия: обзор матча 17 июля 2018
ТНС
17.07.2018, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 1 раунд
4 : 0
Первый матч – 0 : 5
Завершен
Шкендия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ТНС - Шкендия
88'
Желтая карточка
В. Муслиу
Начало матча
Статистика матча ТНС - Шкендия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
1 : 0
30.07.2026
Флора
Лига конференций, 2 раунд
Флора
1 : 0
23.07.2026
ТНС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
Шкендия
Лига конференций, 3 раунд
Шкендия
0 : 0
13.08.2026
Хиберниан
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 1
06.08.2026
Шкендия
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
3 : 1
30.07.2026
Браво
Лига конференций, 2 раунд
Браво
2 : 1
23.07.2026
Шкендия
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
Европа
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