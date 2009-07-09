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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург Л - Анжи
Металлург Л - Анжи: обзор матча 09 июля 2009
Металлург Л
09.07.2009, четверг, 19:00
Россия. Первый дивизион, 20 тур
2 : 1
Завершен
Анжи
79'
В. Кренделев (П)
28'
О. Марцваладзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - Анжи
Замена
️️️️
Д. Гриднев
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Кренделев
Замена
️️️️
С. Иашвили
Замена
️️️️
А. Фомичев
Замена
️️️️
А. Журавлев
Замена
️️️️
М. Обозный
Желтая карточка
А. Журавлев
Замена
️️️️
Н. Иванов
Желтая карточка
А. Кутьин
ГОЛ! 0:1!
О. Марцваладзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Металлург Л
1
Евгений Шамрин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
19
Алексей Журавлев
ЛЗ
6
Николай Иванов
ЦЗ
0
Миодраг Стефанович
ЦЗ
2
Дмитрий Ивченко
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
45
Дмитрий Косенко
ПЗ
11
Максим Обозный
ЦФ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
20
Эдик Саджая
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
56
Даниил Гриднев
ЦП
31
Константин Зуев
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
0
Сандро Иашвили
ЦФ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
3-2-3
1
Шамрин
0
Стефанович
2
Ивченко
9
Фомичев
19
Журавлев
45
Косенко
48
Кутьин
10
Овчинников
11
Обозный
4-1-3-2
31
Абаев
13
Тагирбеков
17
Мамаев
88
Наваловский
20
Саджая
88
Бакаев
6
Цораев
31
Зуев
56
Гриднев
20
Марцваладзе
0
Иашвили
Остались в запасе
Металлург Л
Анжи
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Статистика матча Металлург Л - Анжи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Ильдус Биглов
(Уфа)
Стадион:
Металлург
Новости команд
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