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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Анжи
Салют - Анжи: обзор матча 06 июля 2009
Салют
06.07.2009, понедельник, 20:00
Россия. Первый дивизион, 19 тур
3 : 0
Завершен
Анжи
10'
Н. Марков
58'
И. Ермаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Анжи
Замена
️️️️
И. Ермаков
Замена
️️️️
Д. Цораев
Замена
️️️️
Е. Шелютов
Замена
️️️️
Р. Сурнев
Замена
️️️️
А. Бекетов
Замена
️️️️
С. Иашвили
Замена
️️️️
Э. Мамаев
ГОЛ! 2:0!
И. Ермаков
Желтая карточка
В. Старков
Желтая карточка
Д. Гриднев
Желтая карточка
С. Иашвили
Желтая карточка
С. Кушов
19'
ГОЛ! 1:0!
Н. Марков
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Салют
16
Сергей Котов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
7
Сергей Тонких
ЦП
0
Игорь Ермаков
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
0
Евгений Шелютов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
20
Эдик Саджая
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
31
Константин Зуев
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
0
Сандро Иашвили
ЦФ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
4-5-1
16
Котов
17
Старков
25
Жирный
4
Отюцкий
13
Марков
0
Ермаков
5
Кушов
2
Сурнев
7
Бекетов
7
Тонких
0
Шелютов
3-2-3-2
31
Абаев
17
Мамаев
88
Наваловский
13
Тагирбеков
11
Аладашвили
20
Саджая
6
Цораев
56
Гриднев
31
Зуев
20
Марцваладзе
0
Иашвили
Остались в запасе
Салют
Анжи
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Салют - Анжи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Стадион:
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