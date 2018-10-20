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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Бернли
Манчестер Сити - Бернли: обзор матча 20 октября 2018
Манчестер Сити
20.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
5 : 0
Завершен
Бернли
17'
С. Агуэро
54'
Б. Силва
56'
Фернандиньо
83'
Р. Марез
90'
Л. Сане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Бернли
ГОЛ! 5:0!
Л. Сане
Пас отдал
Б. Менди
90'
ГОЛ! 4:0!
Р. Марез
Пас отдал
Фернандиньо
83'
Желтая карточка
Л. Сане
81'
75'
Замена
Э. Барнс
️️️️
С. Дефур
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Д. Сильва
75'
69'
Замена
Э. Вествуд
️️️️
С. Воукс
69'
Замена
К. Вуд
️️️️
А. Леннон
Замена
Г. Жезус
️️️️
С. Агуэро
66'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Б. Силва
58'
ГОЛ! 3:0!
Фернандиньо
56'
ГОЛ! 2:0!
Б. Силва
Пас отдал
Д. Сильва
54'
32'
Желтая карточка
Д. Хендрик
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Сильва
17'
11'
Желтая карточка
Д. Корк
Желтая карточка
В. Компани
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Бернли
1
Джо Харт
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
12
Аарон Леннон
ПП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Кевин Де Брюйне
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Бернли
22
Том Хитон
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
23
Менди
6
Стоунз
14
Ляпорт
4
Компани
5
Фернандиньо
20
Силва
21
Сильва
10
Сане
10
Агуэро
26
Марез
4-5-1
1
Харт
38
Лоутон
15
Ми
18
Тэйлор
6
Тарковски
12
Леннон
16
Дефур
29
Хендрик
4
Корк
7
Гудмундссон
19
Воукс
21
Сильва
47
Фоден
47
Фоден
21
Сильва
20
Силва
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
20
Силва
10
Агуэро
9
Жезус
9
Жезус
10
Агуэро
19
Воукс
8
Вествуд
8
Вествуд
19
Воукс
12
Леннон
9
Вуд
9
Вуд
12
Леннон
16
Дефур
35
Барнс
35
Барнс
16
Дефур
Остались в запасе
Манчестер Сити
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
22
Том Хитон
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Манчестер Сити - Бернли
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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