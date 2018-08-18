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Вест Хэм - Борнмут
Вест Хэм - Борнмут: обзор матча 18 августа 2018
Вест Хэм
18.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Борнмут
33'
М. Арнаутович (П)
60'
К. Уилсон
66'
С. Кук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Борнмут
Желтая карточка
А. Ярмоленко
90'
+3
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
90'
+1
90'
Замена
Л. Кук
️️️️
Д. Кинг
Желтая карточка
Ф. Андерсон
89'
78'
Замена
С. Фрэнсис
️️️️
Д. Брукс
Желтая карточка
Д. Уилшир
77'
Замена
Лукас
️️️️
М. Нобл
77'
Замена
К. Санчес
️️️️
Р. Снодграсс
77'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
Чичарито
67'
66'
ГОЛ! 1:2!
С. Кук
Пас отдал
Р. Фрейзер
Желтая карточка
А. Огбонна
65'
60'
ГОЛ! 1:1!
К. Уилсон
Пас отдал
С. Кук
59'
Желтая карточка
Д. Кинг
Желтая карточка
М. Нобл
40'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Арнаутович
33'
18'
Желтая карточка
Д. Гослинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
16
Марк Нобл
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
7
Лукас
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Льюис Кук
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-3-1-2
22
Фабиански
26
Масуаку
2
Бальбуэна
21
Огбонна
5
Сабалета
16
Нобл
10
Уилшир
23
Снодграсс
7
Андерсон
14
Чичарито
7
Арнаутович
4-2-2-2
31
Бегович
27
Кук
15
Аке
21
Дэниелс
15
Смит
16
Сурман
32
Гослинг
7
Брукс
10
Фрейзер
9
Уилсон
7
Кинг
23
Снодграсс
15
Санчес
15
Санчес
23
Снодграсс
14
Чичарито
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
14
Чичарито
16
Нобл
7
Лукас
7
Лукас
16
Нобл
7
Брукс
2
Фрэнсис
2
Фрэнсис
7
Брукс
7
Кинг
10
Кук
10
Кук
7
Кинг
Остались в запасе
Вест Хэм
Борнмут
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Артур Боруц
ВР
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Вест Хэм - Борнмут
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Лондон
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