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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Ротор
Химки - Ротор: обзор матча 31 августа 2018
Химки
31.08.2018, пятница, 19:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
1 : 1
Завершен
Ротор
35'
И. Портнягин
19'
А. Коротаев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Ротор
90'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
В. Лобкарев
Желтая карточка
Р. Нетфуллин
85'
83'
Желтая карточка
Р. Воробьев
80'
Желтая карточка
В. Лобкарев
Замена
М. Яковлев
️️️️
Д. Талалай
76'
74'
Замена
А. Мязин
️️️️
Ю. Завезен
Замена
А. Мостовой
️️️️
А. Корян
72'
66'
Замена
О. Николаев
️️️️
А. Шарипов
Замена
И. Белоус
️️️️
И. Портнягин
66'
60'
Желтая карточка
К. Маляров
ГОЛ! 1:1!
И. Портнягин
35'
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Коротаев
Желтая карточка
Д. Мильдзихов
18'
Желтая карточка
А. Смирнов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Ротор
1
Александр Фильцов
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Химки
78
Денис Кавлинов
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
9
Максим Яковлев
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
24
Илья Белоус
ЦФ
Ротор
22
Мирослав Лобанцев
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
87
Андрей Мязин
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
3-3-2-2
18
Исупов
96
Смирнов
25
Филин
52
Мильдзихов
8
Талалай
2
Димидко
52
Нетфуллин
8
Петрусев
77
Корян
10
Алиев
97
Портнягин
3-4-2-1
1
Фильцов
7
Маляров
5
Эдиев
28
Байрыев
22
Завезен
73
Шарипов
84
Воробьев
30
Друзин
18
Попов
52
Лобкарев
24
Коротаев
8
Талалай
9
Яковлев
9
Яковлев
8
Талалай
77
Корян
77
Мостовой
77
Мостовой
77
Корян
97
Портнягин
24
Белоус
24
Белоус
97
Портнягин
73
Шарипов
11
Николаев
11
Николаев
73
Шарипов
22
Завезен
87
Мязин
87
Мязин
22
Завезен
52
Лобкарев
99
Абдулавов
99
Абдулавов
52
Лобкарев
Остались в запасе
Химки
Ротор
14
Александр Моргунов
АП
78
Денис Кавлинов
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
14
Александр Моргунов
АП
78
Денис Кавлинов
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Химки - Ротор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
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