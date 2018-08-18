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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Авангард - Балтика
Авангард - Балтика: обзор матча 18 августа 2018
Авангард
18.08.2018, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
0 : 2
Завершен
Балтика
9'
М. Григорьев
24'
А. Дудиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Балтика
Замена
А. Дашаев
️️️️
Г. Бурнаш
86'
Замена
В. Руденко
️️️️
Д. Никитин
84'
82'
Замена
В. Крючков
️️️️
А. Шаваев
78'
Замена
П. Радунович
️️️️
А. Пугин
74'
Замена
С. Таказов
️️️️
В. Каленкович
Замена
Д. Синяев
️️️️
И. Альшин
74'
62'
Замена
Д. Торбинский
️️️️
Н. Дзаламидзе
Замена
А. Федчук
️️️️
М. Земсков
55'
31'
Желтая карточка
В. Каленкович
24'
ГОЛ! 0:2!
А. Дудиев
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Григорьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
13
Никита Чагров
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
17
Алексей Пугин
ЛП
10
Максим Григорьев
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Ника Дзаламидзе
ЦФ
Главный тренер
Валерий Непомнящий
Авангард
1
Александр Саутин
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
17
Денис Синяев
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Балтика
1
Станислав Черчесов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
66
Даниил Шабалин
ЛВ
7
Павле Радунович
ЦФ
4-2-2-2
13
Чагров
71
Багаев
93
Бурнаш
24
Гоцук
5
Никитин
99
Акбашев
20
Стеклов
7
Коробов
10
Альшин
19
Касьян
8
Земсков
4-1-4-1
1
Помазан
8
Дудиев
25
Буйволов
15
Плиев
44
Тишкин
7
Шешуков
93
Каленкович
17
Пугин
8
Шаваев
10
Григорьев
10
Дзаламидзе
5
Никитин
19
Руденко
19
Руденко
5
Никитин
93
Бурнаш
4
Дашаев
4
Дашаев
93
Бурнаш
10
Альшин
17
Синяев
17
Синяев
10
Альшин
8
Земсков
10
Федчук
10
Федчук
8
Земсков
17
Пугин
7
Радунович
7
Радунович
17
Пугин
8
Шаваев
55
Крючков
55
Крючков
8
Шаваев
93
Каленкович
30
Таказов
30
Таказов
93
Каленкович
10
Дзаламидзе
6
Торбинский
6
Торбинский
10
Дзаламидзе
Остались в запасе
Авангард
Балтика
13
Илья Кубышкин
ОП
1
Александр Саутин
ВР
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
28
Руслан Магаль
ПЗ
66
Даниил Шабалин
ЛВ
1
Станислав Черчесов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
Главный тренер
Валерий Непомнящий
Остались в запасе
13
Илья Кубышкин
ОП
1
Александр Саутин
ВР
77
Роман Минаев
ЦФ
Остались в запасе
28
Руслан Магаль
ПЗ
66
Даниил Шабалин
ЛВ
1
Станислав Черчесов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
Главный тренер
Игорь Беляев
Главный тренер
Валерий Непомнящий
Статистика матча Авангард - Балтика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
Трудовые Резервы
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