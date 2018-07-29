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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Химки
Сочи - Химки: обзор матча 29 июля 2018
Сочи
29.07.2018, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
3 : 2
Завершен
Химки
19'
М. Барсов
27'
М. Барсов
51'
Н. Бурмистров
47'
М. Петрусев (П)
90+6'
М. Петрусев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Химки
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Петрусев
90'
Желтая карточка
Д. Мильдзихов
Желтая карточка
Е. Песегов
81'
Замена
Т. Мустафин
️️️️
В. Почивалин
77'
72'
Замена
А. Смирнов
️️️️
А. Филин
Замена
Н. Саламатов
️️️️
М. Барсов
68'
Замена
Д. Лагатор
️️️️
А. Померко
61'
57'
Замена
К. Алиев
️️️️
Д. Талалай
ГОЛ! 3:1!
Н. Бурмистров
51'
Замена
И. Горбунов
️️️️
И. Соловьев
50'
Желтая карточка
И. Миладинович
48'
47'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Петрусев
46'
Замена
И. Белоус
️️️️
А. Моргунов
46'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Р. Болов
ГОЛ! 2:0!
М. Барсов
27'
ГОЛ! 1:0!
М. Барсов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
7
Евгений Песегов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
32
Анзор Саная
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Химки
78
Денис Кавлинов
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
77
Аршак Корян
ПВ
88
Руслан Болов
ЦФ
Сочи
25
Ростислав Солдатенко
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
10
Никита Саламатов
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
45
Максим Пичугин
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Заболотный
13
Почивалин
45
Миладинович
53
Юрганов
27
Заика
20
Померко
9
Соловьев
7
Песегов
18
Бурмистров
14
Барсов
32
Саная
3-3-3-1
78
Кавлинов
52
Мильдзихов
25
Филин
15
Данилкин
8
Талалай
52
Нетфуллин
2
Димидко
77
Корян
14
Моргунов
8
Петрусев
88
Болов
9
Соловьев
17
Горбунов
17
Горбунов
9
Соловьев
14
Барсов
10
Саламатов
10
Саламатов
14
Барсов
13
Почивалин
26
Мустафин
26
Мустафин
13
Почивалин
20
Померко
94
Лагатор
94
Лагатор
20
Померко
25
Филин
96
Смирнов
96
Смирнов
25
Филин
88
Болов
77
Мостовой
77
Мостовой
88
Болов
8
Талалай
10
Алиев
10
Алиев
8
Талалай
14
Моргунов
24
Белоус
24
Белоус
14
Моргунов
Остались в запасе
Сочи
Химки
25
Ростислав Солдатенко
ВР
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Точилин
45
Максим Пичугин
ЦФ
18
Вячеслав Исупов
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
Остались в запасе
45
Максим Пичугин
ЦФ
18
Вячеслав Исупов
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Сочи - Химки
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Стадион:
Центральный
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