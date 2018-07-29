Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Антон Фролов (Москва)

Сочи - Химки

29.07.2018, Воскресенье, 18:00 мск Сочи, стадион Центральный Россия. ФНЛ, 3 тур Сочи - Химки
Россия. ФНЛ (2017/2018)
28 тур
16 марта, пятница 15:00 Сочи 2:1 Химки
10 тур
27 августа, воскресенье 15:00 Химки 0:1 Сочи
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
30 тур
31 мая, вторник 17:30 Сочи 1:0 Химки
1 тур
20 июля, понедельник 19:00 Химки 1:0 Сочи
Россия. ФНЛ (2012/2013)
22 тур
20 ноября, вторник 20:00 Химки 1:0 Сочи
6 тур
13 августа, понедельник 18:30 Сочи 0:0 Химки
Россия. Первый дивизион 2010
32 тур
26 сентября, воскресенье 16:00 Сочи 0:2 Химки
12 тур
24 мая, понедельник 19:00 Химки 4:1 Сочи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тамбов 38 21 10 7 55:35 +20 73
2. Сочи 38 19 12 7 63:34 +29 69
3. Томь 38 17 13 8 40:25 +15 64
4. Пари НН 38 18 8 12 41:31 +10 62
5. Чертаново 38 17 10 11 65:53 +12 61
6. Шинник 38 16 12 10 42:31 +11 60
7. СКА-Хабаровск 38 15 13 10 46:41 +5 58
8. Авангард Кур 38 16 8 14 48:42 +6 56
9. Химки 38 14 11 13 47:49 -2 53
10. Краснодар-2 38 12 15 11 45:52 -7 51
11. Ротор 38 12 14 12 34:36 -2 50
12. Мордовия 38 12 11 15 37:46 -9 47
13. Луч 38 10 17 11 29:28 +1 47
14. Спартак-2 38 12 10 16 45:47 -2 46
15. Армавир 38 10 14 14 32:44 -12 44
16. Балтика 38 10 12 16 38:52 -14 42
17. Факел 38 9 14 15 36:40 -4 41
18. Сибирь 38 8 13 17 28:45 -17 37
19. Зенит-2 38 7 7 24 33:57 -24 28
20. Тюмень * 38 5 16 17 30:46 -16 25
* - Тюмень: снято 6
(подробнее)
...
  • Читайте нас: 