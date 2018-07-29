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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Ротор
Томь - Ротор: обзор матча 29 июля 2018
Томь
29.07.2018, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
2 : 0
Завершен
Ротор
31'
Н. Калинский
63'
И. Тлупов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Ротор
85'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
А. Коротаев
Замена
Н. Гвинейский
️️️️
Д. Сасин
84'
Замена
С. Фомин
️️️️
Н. Калинский
77'
Замена
А. Ставпец
️️️️
И. Кухарчук
69'
64'
Замена
А. Мязин
️️️️
И. Абдулавов
ГОЛ! 2:0!
И. Тлупов
63'
Замена
И. Тлупов
️️️️
И. Кузьмичев
59'
58'
Замена
К. Муллин
️️️️
М. Васильев
55'
Замена
В. Лобкарев
️️️️
М. Султонов
Желтая карточка
Я. Казаев
40'
40'
Желтая карточка
Р. Воробьев
ГОЛ! 1:0!
Н. Калинский
31'
Желтая карточка
А. Клещенко
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
18
Олег Шалаев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
Ротор
1
Александр Фильцов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Томь
16
Юрий Шафинский
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
4
Семен Фомин
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
11
Ислам Тлупов
ЦФ
Ротор
22
Мирослав Лобанцев
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
22
Юрий Завезен
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
87
Андрей Мязин
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
4-1-2-2-1
42
Мелихов
5
Шумских
15
Тихий
24
Клещенко
23
Зуйков
18
Шалаев
78
Калинский
53
Казаев
77
Сасин
44
Кухарчук
11
Кузьмичев
3-2-2-1-2
1
Фильцов
28
Байрыев
23
Васильев
5
Эдиев
7
Маляров
8
Бугаев
30
Друзин
84
Воробьев
28
Султонов
99
Абдулавов
24
Коротаев
78
Калинский
4
Фомин
4
Фомин
78
Калинский
77
Сасин
98
Гвинейский
98
Гвинейский
77
Сасин
44
Кухарчук
16
Ставпец
16
Ставпец
44
Кухарчук
11
Кузьмичев
11
Тлупов
11
Тлупов
11
Кузьмичев
28
Султонов
52
Лобкарев
52
Лобкарев
28
Султонов
24
Коротаев
22
Завезен
22
Завезен
24
Коротаев
99
Абдулавов
87
Мязин
87
Мязин
99
Абдулавов
23
Васильев
9
Муллин
9
Муллин
23
Васильев
Остались в запасе
Томь
Ротор
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
16
Юрий Шафинский
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
16
Юрий Шафинский
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
Остались в запасе
3
Константин Щербаков
ПЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Томь - Ротор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
Труд
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