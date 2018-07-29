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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тамбов - Нижний Новгород
Тамбов - Нижний Новгород: обзор матча 29 июля 2018
Тамбов
29.07.2018, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
0 : 0
Завершен
Нижний Новгород
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Нижний Новгород
90'
Желтая карточка
А. Симанов
83'
Замена
Л. Чирьяк
️️️️
А. Делькин
78'
Замена
А. Симанов
️️️️
П. Игнатович
Замена
В. Чуперка
️️️️
С. Себай
77'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
Х. Аппаев
64'
Замена
А. Килин
️️️️
О. Чернышов
61'
Замена
С. Шевчук
️️️️
В. Галиулин
59'
46'
Замена
В. Сергеев
️️️️
Д. Фомин
46'
Замена
А. Нежелев
️️️️
А. Скворцов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
Нижний Новгород
99
Николай Сысуев
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
8
Тимур Аюпов
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
33
Дану Спэтару
ПП
33
Ловре Чирьяк
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Вавилин
55
Шляков
4
Овсиенко
29
Горбатюк
22
Рыбин
18
Кашчелан
21
Галиулин
27
Мурнин
7
Чернышов
15
Себай
14
Аппаев
3-4-1-2
99
Сысуев
92
Хайруллов
90
Хрипков
5
Морозов
4
Абрамов
8
Аюпов
74
Фомин
24
Федорив
29
Игнатович
90
Делькин
92
Скворцов
21
Галиулин
70
Шевчук
70
Шевчук
21
Галиулин
15
Себай
92
Чуперка
92
Чуперка
15
Себай
7
Чернышов
18
Килин
18
Килин
7
Чернышов
14
Аппаев
9
Мамтов
9
Мамтов
14
Аппаев
90
Делькин
33
Чирьяк
33
Чирьяк
90
Делькин
29
Игнатович
27
Симанов
27
Симанов
29
Игнатович
74
Фомин
14
Сергеев
14
Сергеев
74
Фомин
92
Скворцов
7
Нежелев
7
Нежелев
92
Скворцов
Остались в запасе
Тамбов
Нижний Новгород
15
Андрей Часовских
ЦФ
81
Олег Смирнов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
31
Артур Анисимов
ВР
33
Дану Спэтару
ПП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
15
Андрей Часовских
ЦФ
81
Олег Смирнов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
Остались в запасе
28
Артем Семейкин
ЦЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
31
Артур Анисимов
ВР
33
Дану Спэтару
ПП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Тамбов - Нижний Новгород
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Спартак
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