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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Вест Хэм
Ливерпуль - Вест Хэм: обзор матча 12 августа 2018
Ливерпуль
12.08.2018, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
4 : 0
Завершен
Вест Хэм
19'
М. Салах
45+2'
С. Мане
53'
С. Мане
88'
Д. Старридж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Вест Хэм
ГОЛ! 4:0!
Д. Старридж
88'
Замена
Д. Старридж
️️️️
М. Салах
87'
Замена
Д. Шакири
️️️️
С. Мане
82'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Р. Фирмино
69'
67'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
М. Арнаутович
62'
Замена
Чичарито
️️️️
Ф. Андерсон
55'
Желтая карточка
Ф. Бальбуэна
ГОЛ! 3:0!
С. Мане
Пас отдал
Р. Фирмино
53'
52'
Желтая карточка
М. Антонио
46'
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
Д. Райс
ГОЛ! 2:0!
С. Мане
Пас отдал
Д. Милнер
45'
+2
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
21'
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
Пас отдал
Э. Робертсон
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
4-3-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
2
Гомес
4
ван Дейк
2
Александер-Арнольд
20
Милнер
23
Вейналдум
8
Кейта
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-1-2-1-2
22
Фабиански
2
Фредерикс
21
Огбонна
2
Бальбуэна
26
Масуаку
41
Райс
10
Уилшир
16
Нобл
7
Андерсон
7
Арнаутович
18
Антонио
9
Фирмино
14
Хендерсон
14
Хендерсон
9
Фирмино
10
Мане
10
Шакири
10
Шакири
10
Мане
10
Салах
15
Старридж
15
Старридж
10
Салах
41
Райс
23
Снодграсс
23
Снодграсс
41
Райс
7
Арнаутович
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
7
Арнаутович
7
Андерсон
14
Чичарито
14
Чичарито
7
Андерсон
Остались в запасе
Ливерпуль
Вест Хэм
1
Лорис Кариус
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
13
Адриан
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
10
Адам Лаллана
АП
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Ливерпуль - Вест Хэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
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