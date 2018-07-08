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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Миннесота Юнайтед
Динамо Хьюстон - Миннесота Юнайтед: обзор матча 08 июля 2018
Динамо Хьюстон
08.07.2018, воскресенье, 04:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 0
Завершен
Миннесота Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Хьюстон - Миннесота Юнайтед
88'
Желтая карточка
Х. Хит
77'
Желтая карточка
Э. Миллер
5'
Желтая карточка
Т. Мирс
Начало матча
Статистика матча Динамо Хьюстон - Миннесота Юнайтед
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
Шелл Энерджи
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Динамо Хьюстон
Миннесота Юнайтед
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