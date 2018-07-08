Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Колорадо
Монреаль - Колорадо: обзор матча 08 июля 2018
Монреаль
08.07.2018, воскресенье, 02:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Колорадо
78'
Д. Баджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Колорадо
78'
ГОЛ! 0:1!
Д. Баджи
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
1
Эван Буш
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Колорадо
1
Тим Ховард
ВР
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
19
Джек Прайс
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Монреаль
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
42
Майкл Петрассо
ЦП
45
Майкл Салазар
ЦФ
Колорадо
18
Зак МакМат
ВР
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
22
Майк Азира
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
2-3-1
1
Буш
22
Райтала
16
Фанни
10
Пьятти
8
Таидер
2
Ловиц
25
Манкозу
2-1-1-2
1
Ховард
44
Сьеберг
15
Смит
19
Прайс
19
Николсон
20
Мэйсон
10
Боли
Остались в запасе
Монреаль
Колорадо
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
42
Майкл Петрассо
ЦП
45
Майкл Салазар
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
18
Зак МакМат
ВР
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
22
Майк Азира
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
42
Майкл Петрассо
ЦП
45
Майкл Салазар
ЦФ
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
22
Майк Азира
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Монреаль - Колорадо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
Сапуто
Новости команд
Все
Монреаль
Колорадо
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
10 сентября
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
11 августа
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
10 сентября
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
11 августа
Миранчук сделал первые голевые передачи в сезоне МЛС
4 мая
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
2025.08.17 09:30
1
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
МЛС. Гол Месси помог «Интеру Майами» сыграть вничью с «Колорадо» (2:2)
2024.04.07 09:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+