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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед: обзор матча 08 июля 2018
Филадельфия Юнион
08.07.2018, воскресенье, 02:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 2
Завершен
Атланта Юнайтед
58'
Д. Мартинес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед
58'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Мартинес
Желтая карточка
А. Блэйк
57'
19'
Желтая карточка
М. Паркхерст
Начало матча
Статистика матча Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
17.10.2026
Шарлотт
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
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