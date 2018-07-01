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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион
Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион: обзор матча 01 июля 2018
Лос-Анджелес
01.07.2018, воскресенье, 03:00
США. МЛС, Общий этап
4 : 1
Завершен
Филадельфия Юнион
25'
А. Диоманде
43'
А. Диоманде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион
ГОЛ! 2:0!
А. Диоманде
43'
Желтая карточка
С. Бейташур
39'
ГОЛ! 1:0!
А. Диоманде
25'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
24
Ли Нгюйен
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
12
Киган Розенберри
ЦЗ
11
Алехандро Бедойя
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Лос-Анджелес
2
Джордан Харви
ЦЗ
11
Аарон Ковар
ЦП
Филадельфия Юнион
77
Джон МакКартни
ВР
33
Фабиньо
ЦЗ
11
Дэвид Аккам
ЦП
3-3-1
1
Миллер
25
Циммерман
23
Киман
33
Бейташур
24
Нгюйен
10
Фейлхабер
8
Моутинью
25
Диоманде
3-1-1
18
Блэйк
2
Кривелл
28
Гэддис
12
Розенберри
11
Бедойя
9
Сапонг
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Филадельфия Юнион
2
Джордан Харви
ЦЗ
11
Аарон Ковар
ЦП
Главный тренер
Стивен Черундоло
77
Джон МакКартни
ВР
33
Фабиньо
ЦЗ
11
Дэвид Аккам
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
2
Джордан Харви
ЦЗ
11
Аарон Ковар
ЦП
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
33
Фабиньо
ЦЗ
11
Дэвид Аккам
ЦП
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
17.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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