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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Нью-Инглэнд Революшн
Ванкувер Уайткепс - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 27 мая 2018
Ванкувер Уайткепс
27.05.2018, воскресенье, 00:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 3
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
59'
Т. Банбери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ванкувер Уайткепс - Нью-Инглэнд Революшн
59'
ГОЛ! 0:1!
Т. Банбери
Пас отдал
Д. Факундес
11'
Желтая карточка
Т. Банбери
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
12
Брайан Роу
ВР
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
5
Шон Франклин
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
8
Фелипе Мартинс
ЦП
6
Али Газаль
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
13
Кристиан Техера
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Нью-Инглэнд Революшн
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
26
Клод Дьельна
ЦЗ
2
Халил Анибаба
ЦЗ
29
Вилфрид Заибо
ЦП
10
Тил Банбери
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Ванкувер Уайткепс
20
Брек Ши
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
18
Брэд Найтон
ВР
8
Крис Тирни
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
2-3-2
12
Роу
4
Уостон
5
Франклин
31
Тейберт
8
Мартинс
6
Газаль
13
Техера
9
Камара
3-1-2
88
Фаррелл
26
Дьельна
2
Анибаба
29
Заибо
77
Факундес
10
Банбери
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Нью-Инглэнд Революшн
20
Брек Ши
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
18
Брэд Найтон
ВР
8
Крис Тирни
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
20
Брек Ши
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Остались в запасе
18
Брэд Найтон
ВР
8
Крис Тирни
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Нью-Инглэнд Революшн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
- : -
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
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